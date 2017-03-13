Інвестиції в будівництво автомобільних доріг порівняно з іншими витратами є вкрай важливими, вважає голова Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Славомір Новак.

"На сьогодні в держбюджеті є 14 млрд грн на дороги, з яких 7 млрд грн спрямуємо на погашення боргів перед МФО (міжнародними фінансовими організаціями - ІФ) та за облігаціями. Із решти 7 млрд грн на експлуатацію, безпеку і зимове утримання необхідно 4 млрд грн. Таким чином, безпосередньо на ремонт і реконструкцію доріг із 14 залишилися 3 млрд грн - це менше, ніж минулого року. Так, ми домовилися з урядом про додаткові 15 млрд грн, які спрямуємо виключно на ремонт і реконструкцію доріг, за рахунок репрофайлінгу. Проте поки що їх немає", - повідомив він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Стосовно джерел фінансування він зазначив, що було визначено: за кошти держбюджету - ремонт доріг, а капітальне будівництво - за рахунок МФО, і в цьому питанні є підтримка президента, прем'єр-міністра, віце-прем'єра.

С.Новак висловив сподівання, що агентство отримає обіцяні гроші.

"Для мене важливо, скільки грошей нам потрібно за рік для погашення боргів. У 2017 році це - 7 млрд грн. На останні кілька років припали рекордні суми з виплати боргів за весь період існування агентства. Але якраз борги, які ми беремо на себе для будівництва доріг, - корисні для економіки країни. Одне витрачене на будівництво дороги євро принесе чотири євро для економіки - це європейська практика", - сказав С.Новак.

За його словами, дороги - це кровоносна система країни, і політики зобов'язані розуміти, що не буде зростання економіки без розвитку дорожньої інфраструктури.

"Якби я обирав між боргами для соціальних потреб або для доріг, для мене відповідь однозначна - це дороги", - констатував голова "Укравтодору".