Авдіївка знову зі світлом – Жебрівський

У м. Авдіївка Донецької області відновлено енергопостачання, повідомляє голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Авдіївка зі світлом! Ремонтники відновили ЛЕП", - написав П. Жебрівський на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

Він розповів, що під час ремонтних робіт монтажники виявили ще кілька незначних пошкоджень (распушення) кабелю. "Завтра, якщо дадуть режим тиші, ремонтники ліквідують і ці ушкодження", - повідомив голова облдержадміністрації.

П. Жебрівський також зазначив, що ситуація з енергопостачанням і водопостачанням Авдіївки перебуває на постійному контролі глави держави.

Як повідомлялося, раніше в понеділок П. Жебрівський повідомив, що отримані гарантії припинення вогню на лінії розмежування сторін у Авдіївки для ремонту ЛЕП. "З нашої сторони бригада електромонтажників у супроводі вибухотехніків ДСНС і представників СЦКК і місії ОБСЄ готові будь-якої миті вийти в район прориву на відновлення ЛЕП. З боку ОРДО має вийти група в такому складі", - написав він вранці.

Авдіївка вкотре залишилася без електропостачання внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань у суботу, 11 березня, близько 14:30. Без електроенергії залишилися місто, Авдіївський коксохімічний завод і Донецька фільтрувальна станція (ДФС). Життєво важливі об'єкти міста були підключені до альтернативного енергоживлення. У СЦКК була подана заявка на забезпечення режиму тиші для проведення відновлювальних робіт на ЛЕП.