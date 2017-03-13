Насіров вважає, що процес проти нього політизовано
Арештований судом голова Державної фіскальної служби (ДФС) України Роман Насіров розцінює судовий процес стосовно нього політизованим.
"Після сьогоднішнього засідання всі розуміють політизованість процесу. Через політизованість процесу і його, я б так сказав, популистічності, навіть Апеляційний суд не готовий ні в одну, ні в іншу сторону приймати якесь інше рішення. Політичних і популістських процесів ніхто не хоче розглядати", - сказав Р. Насіров журналістам у понеділок після завершення засідання Апеляційного суду Києва.
Глава ДФС зазначив, що прокурори просто зачитали той самий текст, який був у суді першої інстанції.
"У ньому немає ніяких доказів, у матеріалах клопотання фактично з самого початку не було нічого, окрім якихось інших справ, якихось інших прізвищ, якихось інших свідоцтв про щось інше, а загальна картина або суть питання щодо мене особисто нічим не підтверджується", - зазначив він.
Р. Насиіров вказав, що його адвокати звертатимуться із питанням про законність його арешту до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). "Я думаю, що остаточну позицію ми обстоюватимемо там", - додав він.
Як повідомлялося, Апеляційний суд Києва в понеділок залишив без змін рішення Солом'янського районного суду про обрання Р. Насірову запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на 2 місяці з можливістю внесення застави в 100 млн грн.
Про підозри у скоєнні злочину голові ДФС детективи НАБУ оголосили 2 березня ввечері, після чого здійснили його затримання в лікарні "Феофанія". Він підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
У ніч на 7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав Р. Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою застави в сумі 100 млн грн. Водночас Спеціалізована антикоррупционая прокуратура просила суд призначити Р. Насірову заставу в сумі 2 млрд грн.
Колишній заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе переконаний, що Р. Насіров може дати свідчення проти цілої низки високопоставлених українських чиновників і політиків. "Ми хочемо довести справу Насірова до кінця і не дозволимо цьому цирку розвалити її. Це не просто банальна справа про корупцію високопосадовця. Насіров – основний свідок майбутніх справ проти президента України Петра Порошенка, "наглядача" від БПП нардепа Ігоря Кононенка, екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, нардепа Віталія Хомутинніка та бізнесмена Ріната Ахметова. Насіров для них – золота рибка, за яку вони тримаються зубами", – заявив Д. Сакварелідзе.