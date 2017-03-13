Захист Насірова звертатиметься до ЄСПЛ, внесення застави наразі не розглядається

Адвокат відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби (ДФС) України Романа Насірова Олександр Лисак зазначає, що він та його колеги звертатимуться до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо незаконності арешту їхнього клієнта, і зазначає, що питання про внесення застави наразі не розглядається.

"Ми не задоволені рішенням суду: сподівалися, що він все-таки дослухається до наших аргументів і задовольнить апеляцію. І я вважаю, що нам потрібно було рішення апеляційної інстанції для звернення до Європейського суду", - сказав він журналістам у понеділок після засідання суду.

Відповідаючи на запитання про можливість внесення застави, О. Лисак сказав: "Ми заставу наразі не розглядаємо".

У свою чергу сам Р. Насіров, коментуючи можливість внесення застави, сказав, що навіть якщо б у нього були такі гроші, і було б таке бажання, то зараз фізично цього зробити не може, оскільки його мають відвезти до СІЗО.

"І ми сьогодні дуже детально обговорили, чи є ризики того, що я переховуватимуся від слідства, чи тому подібне. Всі, я думаю, чітко бачили, що прокуратура довести цього не може – немає жодних ризиків", - зазначив він.

Глава ДФС звернув увагу, що існують й інші види запобіжного заходу, зокрема цілодобовий домашній арешт з використанням сучасних засобів спостереження, електронних браслетів. На його думку, такого запобіжого заходу було б більш ніж достатньо в такій ситуації.

Р. Насіров переконаний, що обраний судом першої інстанції запобіжний захід було збережено через політизацію процесу і тиску на суд.

Як повідомлялося, Апеляційний суд Києва в понеділок залишив без змін рішення Солом'янського районного суду про обрання Р. Насірову запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на 2 місяці з можливістю внесення застави в 100 млн грн.

Про підозру в скоєнні злочину голові ДФС детективи НАБУ оголосили 2 березня ввечері, після чого здійснили його затримання в лікарні "Феофанія". Він підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

У ніч на 7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав Р. Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою застави в сумі 100 млн грн. Водночас спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд призначити Р. Насірову заставу в сумі 2 млрд грн.