Події

18:14 13.03.2017

Гройсман підтримав ідею Маска про будівництво системи зберігання електроенергії в Україні

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підтримав ідею побудови в Україні системи зберігання електроенергії, яку запропонував засновник і глава компанії Tesla, мільярдер Ілон Маск, йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів у соціальній мережі Facebook.

У повідомленні зазначається, що ідея винахідника І. Маска з побудови системи зберігання електроенергії для одного з штатів Австралії зацікавила й Україну.

"Маск вже заявив, що такий проект можна реалізувати в нашій країні", - зазначено в повідомленні.

В. Гройсман подякував підприємцю і висловив готовність до співпраці.

"Дякую, цікава ідея. Україна дуже хоче стати випробувальним полігоном для інновацій. Давайте поговоримо про це докладніше", - йдеться в повідомленні прем'єра в соціальній мережі Twitter.

ВАЖЛИВЕ

Насіров вважає, що процес проти нього політизовано

Авдіївка знову зі світлом – Жебрівський

У "Штабі блокади" заявляють про захоплення їхнього редуту на станції Кривий Торець силами СБУ і КОРД

САП направила до суду справу голови Рахункової палати

Кубів: 80% критичних зауважень до проекту меморандуму з МВФ - неправдиві

ОСТАННЄ

Ukraine cuts gas consumption by 5.8% in Jan 2017

Виїзна комісія МОЗ у лікарні "Феофанія" перевіряє діагнози Насірова

Захист Насірова звертатиметься до ЄСПЛ, внесення застави наразі не розглядається

Захист Януковича просить українського омбудсмена та правозахисні організації про моніторинг судового розгляду справи за держзраду

Адвокат Януковича наполягає на припиненні розслідування справи про держзраду щодо екс-президента в заочному порядку

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Прайс юа
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА