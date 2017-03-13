Гройсман підтримав ідею Маска про будівництво системи зберігання електроенергії в Україні

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підтримав ідею побудови в Україні системи зберігання електроенергії, яку запропонував засновник і глава компанії Tesla, мільярдер Ілон Маск, йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету Міністрів у соціальній мережі Facebook.

У повідомленні зазначається, що ідея винахідника І. Маска з побудови системи зберігання електроенергії для одного з штатів Австралії зацікавила й Україну.

"Маск вже заявив, що такий проект можна реалізувати в нашій країні", - зазначено в повідомленні.

В. Гройсман подякував підприємцю і висловив готовність до співпраці.

"Дякую, цікава ідея. Україна дуже хоче стати випробувальним полігоном для інновацій. Давайте поговоримо про це докладніше", - йдеться в повідомленні прем'єра в соціальній мережі Twitter.