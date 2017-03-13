Події

18:28 13.03.2017

Виїзна комісія МОЗ у лікарні "Феофанія" перевіряє діагнози Насірова

Клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України розпочала виїзне засідання в клінічній лікарні Державного управління справами "Феофанія" з метою перевірки діагнозів, поставлених екс-голові Державної фіскальної служби Роману Насірову.

Як повідомив МОЗ на сторінці у Facebook робота комісії почалася в понеділок.

"Національне агентство із боротьби з корупцією України звернулося до міністерства охорони здоров'я з проханням провести клініко-експертну оцінку встановлених Роману Насірову діагнозів і результатів наданих йому медичної допомоги", – повідомляє відомство.

Згодом комісія продовжить роботу в державній установі "Національний науковий центр Інститут кардіології ім. академіка Стражеска".

Клініко-експертна оцінка якості наданої медичної допомоги та медичного обслуговування здійснюється у разі смерті пацієнтів, розбіжності у встановлених діагнозів, недотримання закладів охорони здоров'я стандартів медичної допомоги та медобслуговування, локальних клінічних протоколів, табелів матеріально-технічного оснащення, а також у випадках, що супроводжувалися скаргами заявників та/або осіб, що представляють інтереси заявника.

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