Через блокаду Донбасу впаде гірничо-металургійний комплекс, побоюється Колесніков

Блокада Донбасу спровокує ефект доміно, внаслідок якого впаде гірничо-металургійний комплекс, а за ним - енергетика, залізниця та порти, вважає прем'єр-міністр опозиційного уряду Борис Колесніков.

"Організатори блокади Донбасу вимагають від влади укладати міжнародні угоди на постачання вугілля. А де брати на це валюту? Хтось із них може відповісти на це запитання? Що буде із золотовалютними резервами, з курсом гривні і, врешті-решт, що буде з людьми? У Донбасі є активи українських підприємств і працюють там українці", - сказав Б. Колесніков в ефірі телеканалу "Україна", передає прес-служба "Опозиційного блоку".

За його словами, блокада спровокує ефект доміно. "Через блокаду спочатку впаде гірничо-металургійний комплекс, за ним - енергетика, залізниця, а потім порти. І тоді ніхто не згадає прізвищ організаторів блокади. Усі дивитимуться на те, до чого призвела ця блокада. Тому сьогодні влада має докласти всіх зусиль для організації нормальної роботи гірничо-металургійного і транспортного комплексу, а також інших сфер, які забезпечують незалежність нашої країни", - наголосив Б. Колесніков.