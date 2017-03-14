У Європарламенті відбудуться дебати щодо ситуації в Криму

У Європейському парламенті в четвер, 16 березня, відбудуться дебати щодо ситуації в окупованому Росією Криму та з приводу українських політичних в'язнів на території РФ.

Згідно з порядком денним пленарного тижня Європарламенту з 13 по 16 березня, євродепутати розглянуть питання під назвою "Українські політичні в'язні в Росії та ситуація в Криму" 16 березня, в першій половині дня.

За результатами обговорення заплановано ухвалення відповідної резолюції.