Події

10:50 14.03.2017

Нацагентство з повернення активів почало відбір співробітників і має намір розпочати роботу в 2017 р.

Голова Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, Антон Янчук заявляє, що Нацагентство розпочало відбір співробітників і має намір розпочати свою роботу до 2018 року.

"Сьогодні Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії" Б "і" В "центрального апарату Нацагентства. Конкурс буде оголошено на 16 вакантних посад", - сказав глава Нацагентства на прес-конференції у вівторок.

Зокрема, конкурси оголошені на посаді керівника та фахівців з виявлення та розшуку активів, фахівців юридичного, міжнародного управління, фахівців у сфері комунікацій.

А.Янчук зазначив, що спочатку Нацагентство зосередиться на функції виявлення активів.

"Звичайно, ми зацікавлені у відборі, передусім, якісних кваліфікованих фахівців. З огляду на те, що Агентство виконуватиме нову для українського правового поля функцію, як таких готових на 100% фахівців цих напрямків навряд чи можна знайти в Україні, але є перелік професій або напрямів, де ми можемо знайти фахівців", - сказав глава Нацагентства.

За його словами, відомству потрібні фахівці у сфері фінансової безпеки, співробітники правоохоронних органів, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, корпоративні юристи.

А.Янчук додав, що Нацагентство хоче вийти на рівень заробітної плати для фахівців у 20 тис. грн, але це залежить від можливостей державного бюджету.

"Ми орієнтовані на те, щоб функції розшуку та управління запрацювали в 2017 році. Можливо, не на 100%, але принаймні стали такими, щоб Агентство змогло їх реалізовувати", - сказав глава відомства.

Він уточнив, що відомство орієнтується до кінця осені набрати таку кількість співробітників, що дозволить розпочати виконання функції Нацагентства.

ВАЖЛИВЕ

Порошенко назвав історичною ратифікацію угоди про ЗВТ між Україною і Канадою

Рада ратифікувала угоду про ЗВТ між Україною та Канадою

Головний юридичний радник "Рошена" і екс-голова наглядової ради СК "Країна" Юрій Буглак прийняв присягу нардепа

У Європарламенті відбудуться дебати щодо ситуації в Криму

Постанову Ради ЄС про продовження антиросійських санкцій опубліковано в Офіційному журналі ЄС

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" не перевозить вантажів між тимчасово непідконтрольною та підконтрольною територіями України

ВТБ Банк переглянув стратегію присутності на українському ринку - голова правління

Представник президента в Раді дивується, чому серед учасників блокади торгівлі є раніше судимі особи

Аваков про політичні амбіції: Мене цікавлять не посади, а реалізація реформ

У Львові та Івано-Франківську підтримали прибічників блокади

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА