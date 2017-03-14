Нацагентство з повернення активів почало відбір співробітників і має намір розпочати роботу в 2017 р.

Голова Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, Антон Янчук заявляє, що Нацагентство розпочало відбір співробітників і має намір розпочати свою роботу до 2018 року.

"Сьогодні Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії" Б "і" В "центрального апарату Нацагентства. Конкурс буде оголошено на 16 вакантних посад", - сказав глава Нацагентства на прес-конференції у вівторок.

Зокрема, конкурси оголошені на посаді керівника та фахівців з виявлення та розшуку активів, фахівців юридичного, міжнародного управління, фахівців у сфері комунікацій.

А.Янчук зазначив, що спочатку Нацагентство зосередиться на функції виявлення активів.

"Звичайно, ми зацікавлені у відборі, передусім, якісних кваліфікованих фахівців. З огляду на те, що Агентство виконуватиме нову для українського правового поля функцію, як таких готових на 100% фахівців цих напрямків навряд чи можна знайти в Україні, але є перелік професій або напрямів, де ми можемо знайти фахівців", - сказав глава Нацагентства.

За його словами, відомству потрібні фахівці у сфері фінансової безпеки, співробітники правоохоронних органів, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, корпоративні юристи.

А.Янчук додав, що Нацагентство хоче вийти на рівень заробітної плати для фахівців у 20 тис. грн, але це залежить від можливостей державного бюджету.

"Ми орієнтовані на те, щоб функції розшуку та управління запрацювали в 2017 році. Можливо, не на 100%, але принаймні стали такими, щоб Агентство змогло їх реалізовувати", - сказав глава відомства.

Він уточнив, що відомство орієнтується до кінця осені набрати таку кількість співробітників, що дозволить розпочати виконання функції Нацагентства.