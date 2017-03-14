Розклад руху потягу "Інтерсіті+" Запоріжжя-Київ змінено через ремонт колії

Швидкісний потяг класу "Інтерсіті+" №731 Запоріжжя-Київ у зв'язку із плановими ремонтними роботами на ділянці Київ-Московський - Миронівка, 5-6, 10-13, 18-20, 24-27 квітня, 3-4, 10-11, 15-16 травня прибуватиме до Києва на годину пізніше. Час відправлення потягу із Запоріжжя та час зупинок залишаються без змін.

Як повідомила прес-служба філії "Українська залізнична швидкісна компанія" ПАТ "Укрзалізниця", потяг №731 виїжджатиме із Запоріжжя о 15:37 і прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 23:50 (18-20 квітня – о 23:53) із зупинками на станціях Дніпропетровськ (Дніпро) - 16:59-17:09, Дніпродзержинськ (Кам’янське) - 17:35-17:37, П’ятихатки - 18:27-18:28, Олександрія - 19:10-19:11, Знам’янка - 19:38-19:39, Ім. Т. Шевченка - 20:40-20:41.

"Нагадуємо, що з Києва до Запоріжжя також щодня курсує швидкісний потяг "Інтерсіті+" №736/735", - йдеться в повідомленні.