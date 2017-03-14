Нардеп Семенченко повідомив про повторні затримання учасників блокади з редуту на станції "Кривий Торець"

Народний депутат України Семен Семенченко (фракція "Самопоміч") повідомляє про повторні затримання учасників блокади торгівлі з редуту на залізничній станції "Кривий Торець" (Донецька обл.), f також тих, хто повертався з травматології.

"Почалися повторні затримання добровольців 16 редуту. Спочатку їх відпустили, тепер затримують на блокпостах. Вживають заходів", - написав він на сторінці Facebook у вівторок удень.

Пізніше нардеп додав: "Групу добровольців, що поверталися з травматології м. Костянтинівка, затримав спецпідрозділ поліції на блокпості Бахмута. Їм заявили, що введено режим "особливого становища" Штабом АТЦ. Надходить інформація з інших блокпостів про аналогічну ситуацію".

Як повідомлялося, 13 березня правоохоронці затримали в Торецькому, Щербинівці та Курдюмівці (Донецька обл.) понад 40 осіб. Станом на ранок усіх відпустили.