Ситуація з ямами на українських дорогах в поточному році найгірша - глава "Укравтодору"

Державне агентство автомобільних доріг України оцінює ситуацію з ямами на дорогах країни як найгіршу за останній час.

"Це найгірша ситуація, і виникла вона внаслідок того, що в останні роки дороги просто не ремонтувалися. Якщо доріг 170 тис. км, а на рік ремонтувалося 400 км, ось і результат. Не потрібно бути генієм, щоб це зрозуміти", - сказав глава агентства Славомір Новак в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Другим фактором, за його словами, що впливає на ситуацію, безпосередньо в поточному і в попередні роки, були погодні умови: температура повітря за зиму переходила через нуль 53 рази.

"Кожен, хто вчив у школі фізику, розуміє, що відбувається з водою при зміні температур і як це руйнує дороги. В Польщі - такі ж погодні умови, просто там дороги в кращому стані, а ремонти відбуваються із застосуванням новітніх технологій. У цьому році ми маємо понад 12 млн кв. м ям на дорогах. Експерти передбачають збільшення обсягу ямковості протягом весни до 18 млн кв. м. Коштів на сьогоднішній день нам вистачає на 6 млн кв. м. у разі додаткового фінансування в розмірі 1 млрд грн - загалом вистачить на 8 млн кв. м. Таким чином, мінімум, 4 млн кв. м ям залишаться", - поскаржився С.Новак.

Він не виключив, що в наступному році ситуація може і погіршитися.

"Можливо, і так. Я не хочу нікого обманювати: немає грошей на ямковий ремонт у необхідному обсязі, є проблема і коштами і на середній ремонт. Якщо ми хочемо за 5-10 років вирішити проблеми ям на дорогах, потрібно відремонтувати всю мережу. Якщо ми будемо ремонтувати 5-6 тис. км на рік, добре, через 10 років забудемо про ями, але у нас все одно залишиться проблема з подальшими ремонтами. Цей процес безперервний ", - зазначив глава "Укрвтодору".

Відповідаючи на запитання про можливість за таких умов процесу капітального будівництва, він відповів, що якщо в поточному році "Укравтодор" отримає реальні додаткові кошти на ремонт доріг в обіцяному обсязі 15 млрд грн, можна буде говорити про капбудівництво в майбутньому.

"Але якщо нам дадуть ці гроші в другій половині року з умовою освоєння до кінця року - результату не буде. Я можу одразу сказати міністру фінансів: якщо ці гроші нам дадуть в червні з умовою освоєння до кінця року, то краще просто їх не виділяти. Потрібен час для проведення тендера, пошуку підрядника. У розмові з прем'єром я чітко сказав про те, що якщо агентство отримає гроші швидко - вони будуть освоєні, якщо немає, нічого не вийде. Простий вихід з цієї ситуації полягає в тому, щоб кошти переходили на наступний рік. Тоді почати роботи можна буде в цьому році, і продовжити в наступному. Це було б добре, дозволило б плавно перейти до Дорожньому фонду", - резюмував С.Новак.

Повний текст другої частини інтерв'ю з С.Новаком буде оприлюднено на веб-сайті агентства "Інтерфакс-Україна".