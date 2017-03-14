Події

15:15 14.03.2017

Український рок-гурт O.Torvald виступить 22-м у фіналі Євробачення-2017

У фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2017, що выдбудеться в травні в Києві, український учасник - рок-група O.Torvald - виступить під номером 22.

Номер виступу українського учасника було визначено в результаті короткого жеребкування за результатами зустрічі глав делегацій країн-учасниць конкурсу, що відбулася в Києві.

Як повідомлялося, в фіналі національного відбору O.Torvald отримав 10 балів (5 - від телеглядачів і 5 - від суддів).

Група O.Torvald була заснована в Полтаві в 2005 році. У 2006 році музиканти переїхали до Києва. Група випустила вже 6 альбомів.

Як відомо, загалом у фіналі конкурсу виступлять учасники від 26 країн: по 10 - з кожного півфіналу, представники "великої п'ятірки" (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія) і країна-господиня конкурсу (Україна).

Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 і 11 травня, фінал - 13 травня.

ВАЖЛИВЕ

Янукович постане перед судом у заочному порядку

Порошенко за розширення санкцій проти РФ з огляду на "конфіскацію" українських підприємств в ОРДЛО та заборону торговельних відносин із ними

Україна і Туреччина домовилися про взаємний в'їзд громадян за ID-картками

Україна ратифікувала угоду з Люксембургом про уникнення подвійного оподаткування

Чиновники "Київпастрансу" привласнили понад 30 млн грн

ОСТАННЄ

Спалах АЧС зафіксовано на Херсонщині

Американська Thunderbird School of Global Management забезпечить навчання українських держменеджерів ОПК

Україна готова до Євробачення-2017 - виконавчий директор конкурсу

Ситуація з ямами на українських дорогах в поточному році найгірша - глава "Укравтодору"

"Укрпошта" запровадила он-лайн сервіси оплати послуг та переказу коштів між банківськими картками

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
цены на услуги на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА