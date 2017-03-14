Український рок-гурт O.Torvald виступить 22-м у фіналі Євробачення-2017

У фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2017, що выдбудеться в травні в Києві, український учасник - рок-група O.Torvald - виступить під номером 22.

Номер виступу українського учасника було визначено в результаті короткого жеребкування за результатами зустрічі глав делегацій країн-учасниць конкурсу, що відбулася в Києві.

Як повідомлялося, в фіналі національного відбору O.Torvald отримав 10 балів (5 - від телеглядачів і 5 - від суддів).

Група O.Torvald була заснована в Полтаві в 2005 році. У 2006 році музиканти переїхали до Києва. Група випустила вже 6 альбомів.

Як відомо, загалом у фіналі конкурсу виступлять учасники від 26 країн: по 10 - з кожного півфіналу, представники "великої п'ятірки" (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія) і країна-господиня конкурсу (Україна).

Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 і 11 травня, фінал - 13 травня.