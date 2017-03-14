Події

16:29 14.03.2017

Розгону учасників блокади на Донбасі не було, затримали озброєних людей

Глава Служби безпеки України Василь Грицак стверджує, що ні про який розгін учасників блокади торгівлі на Донбасі не йдеться, а напередодні було затримано озброєних людей, яких згодом відпустили.

"Щодо розгону - я не бачу, що хтось когось розганяв, було затримано людей, з ними було проведено роботу і їх відпустили", - сказав В.Грицак журналістам у вівторок в Ужгороді.

При цьому він наголосив, що не можна порушувати дисципліну і перебувати зі зброєю там, де це не слід робити.

"Ми не можемо допустити того, щоб вулицями наших міст і сіл гуляли люди зі зброєю... Зона АТО, яка контролюється українською владою, - це також українська територія... Я за те, щоб люди висловлювали свої протести мирним шляхом... Давайте проведемо якісь обговорення, нехай висловлюють свою позицію Верховна Рада, ради на місцях", - сказав глава СБУ.

В.Грицак зазначив, що цього вівторка відбувається багато позачергових засідань рад в обласних центрах і містах. "І нехай це буде позиція... ніхто ще не побудував демократії махновським способом", - сказав він.

Як повідомлялося, 13 березня правоохоронці затримали в населених пунктах Торецьк, Щербинівка та Курдюмівка (Донецька обл.) понад 40 осіб зі зброєю. Станом на ранок усіх їх відпустили.

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