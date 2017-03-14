Понад 50 прибічників блокади і нардеп Парасюк виїхали з Харкова до Бахмута

Прибічники блокади торгівлі з окупованими територіями виїхали з Харкова до м. Бахмута Донецької області у вівторок удень, повідомив заступник начальника штабу Громадської самооборони Харкова Іван Діденко.

"Більше ніж 50 осіб - ветерани АТО, волонтери, представники громадських організацій із Харкова, Києва та Львова - зібралися на площі Свободи (у Харкові - ІФ) і виїхали сьогодні вдень", - сказав І.Діденко.

За його словами, планується, що групи підтримки виїжджатимуть у міру формування.

Разом із колоною прибічників блокади поїхав народний депутат Володимир Парасюк. Необхідність супроводжувати їх В.Парасюк пояснив тим, що "можливі провокації".