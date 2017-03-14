Понад 23 тис. квитків продано на "Євробачення-2017", майже половину купили іноземці

На міжнародний конкурс "Євробачення-2017" уже продано більше ніж 23 тис. квитків, повідомив заступник керівника ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" (НСТУ) Павло Грицак.

"Трохи більше ніж 23 тис. квитків продано на дев’ять подій Євробачення", - сказав П.Грицак на прес-конференції в Києві у вівторок.

За його словами, у продажу перебуває близько 70 тис. квитків. Він також зазначив, що більше ніж 50% проданих квитків припадає на українську аудиторію, решта - на іноземну.

П.Грицак уточнив, що від продажу квитків виручено близько 32 млн грн.