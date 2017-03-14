Україна та США домовилися про техдопомогу для впровадження реформ в Україні на $54 млн

Україна та США домовилися про технічну допомогу для впровадження реформ в Україні на загальну суму $54 млн.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у вівторок у Києві відбулася церемонія підписання угоди про надання Україні технічної допомоги, яка буде спрямована на сприяння реформам для сталого економічного розвитку та сприяння більш прозорим і підзвітним процесам управління за широкої участі громадян.

Перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, який брав участь у церемонії підписання, зазначив, що допомогу буде надано у сфері енергетики, верховенства права та забезпеченні відповідальності владних інститутів перед громадянами.

Віце-прем'єр додав, що ця угода передбачає виділення $54 млн, але загальна сума передбачуваної технічної допомоги має сягнути $123 млн.

С.Кубів додав, що співпраця України зі США в питанні технічної допомоги та підтримці реформ розпочалася в 1992 році, сумарно Україна отримала як допомогу близько $4,3 млрд, з яких через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) було надано допомогу майже на $2 млрд.