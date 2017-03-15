Події

09:33 15.03.2017

Мітингувальники побили вікна в офісі "Альфа-банку" в центрі Києва

Радикально налаштовані мітингувальники в центрі Києва вчора ввечері жбурляли каміння в будівлю на Хрещатику, де розташований офіс "Альфа-банку", "сестринського" банку російської фінансової установи.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна, група мітингувальників, яка намагалася раніше потрапити в офіс компанії СКМ, спустилася на Хрещатик і підійшли до будівлі "Альфа-Банку".

Перед будівлею вишикувався кордон правоохоронців у захисному обмундируванні. Мітингувальники почали через голови поліцейських кидати каміння в будівлю і побили шибки в офісі. Вони також підривали петарди.

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