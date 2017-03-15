Події

10:00 15.03.2017

У трьох національних природних карпатських парках висадять близько 20 тис. cаджанців дерев

У рамках першого етапу всеукраїнської програми "Разом за природу" на території національних природних парків (НПП) "Синевир", "Сколівські Бескиди" і Карпатського НПП буде висаджено близько 20 тис. Саджанців дерев.

Як повідомила прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів України, ініціатори проекту пропонують кожному українцеві внести свій вклад - долучитися до відновлення українських Карпат і посадити своє власне дерево.

"Спільні зусилля із відтворення та збереженню лісів є довготривалими інвестиціями, допомагають охороняти природу вже сьогодні, а також налагоджувати діалог із місцевими громадами і створюють імідж нашої країни на міжнародній арені", - розповів директор Департаменту з питань заповідної справи Міністерства екології України Ігор Іваненко.

За словами національного координатора Всесвітнього фонду природи (WWF) в Україні Олени Тарасової, щороку людство споживає більше ресурсів, ніж встигає відновити наша планета.

"Якщо тенденція не зміниться, то в 2030 році для забезпечення потреб нам знадобиться дві Землі. Щоб змінити поточну ситуацію, варто діяти разом", - наголосила вона.

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