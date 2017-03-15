Унаслідок конфлікту на блокпосту в Слов'янську постраждали 7 поліцейських

Семеро правоохоронців дістали тілесні ушкодження унаслідок конфлікту з групою з 80 осіб на блокпосту в м. Слов'янськ Донецької області у вівторок ввечері, повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

"14 березня о 19.30 на автошляху Київ-Довжанський, на блокпосту біля міста Слов'янськ, під час перевірки співробітниками поліції Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Донецькій області документів у групи людей (серед яких був народний депутат України), які переміщалися на автотранспорті колоною в кількості 13 автомобілів... стався конфлікт. Унаслідок конфлікту 7 співробітників поліції, які виконували свої службові обов'язки, отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні, опублікованому в середу.

У прокуратурі нагадали, що за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) зараховано відомості, розпочато досудове розслідування. З'ясовуються всі обставини події та особистості причетних до правопорушення.

Раніше в поліції повідомили, що близько 19:00 вівторка через блокпост на в'їзді в м. Слов'янськ йшла колона з 13 автомобілів, в яких перебували понад 35 осіб, а також позафракційний народний депутат Володимир Парасюк. Учасники відмовилися проходити стандартну перевірку і спровокували конфлікт.

"У результаті словесної перепалки виник конфлікт, під час якого громадяни виявляли зневагу до закону, перешкоджали поліцейським виконувати свої службові обов'язки із гарантування громадської безпеки. Присутній на місці народний депутат почав завдавати ударів співробітникам поліції, намагався вирвати зброю у поліцейських. Поліція вжила заходів з відновлення правопорядку і стабілізації ситуації", - поінформували в поліції.

Пізніше колону автомобілів затримали поблизу Краматорська попереджувальними пострілами в повітря. Серед громадян також перебував В. Парасюк, який "мав у цей час бути в лікарні".