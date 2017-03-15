Події

12:28 15.03.2017

Усі автомобільні та залізничні шляхи на окупований Донбас будуть перекриті сьогодні до 13.00

Усі автомобільні та залізничні шляхи, що ведуть до лінії розмежування на Донбасі, будуть перекриті до 13.00 середи, 15 березня, у відповідності з рішенням Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), заявляє секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Хочу поінформувати вас, що на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України до години поточного дня будуть перекриті всі автомобільні та залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування силами Національної поліції, Національної гвардії", - сказав О. Турчинов журналістам після засідання РНБО в середу.

При цьому він наголосив, що правоохоронці не допустять жодних провокацій на підконтрольній Україні частині Донбасу. "У зоні проведення антитерористичної операції не буде допущено жодних провокацій, жодних проявів диверсійної або будь-якої активності, яка шкодить безпеці країни", - сказав О. Турчинов.

ВАЖЛИВЕ

Жебрівський очікує роз'яснень щодо перетину КПВВ на Донбасі легковим автотранспортом

Семеро українських військових поранені та травмовані в зоні АТО за минулу добу – спікер Міноборони

Від конфлікту на сході України потерпіли понад 33 тис. осіб - Моніторингова місія ООН з прав людини

Порошенко категорично проти визнання частини Донбасу окупованою територією і запропонує Раді ухвалити інший закон

РНБО підтримала тимчасове повне припинення транспортного сполучення з окупованими територіями Донбасу

ОСТАННЄ

Україну найближчими днями очікують дощі з мокрим снігом, температурний фон не зміниться

Стець: РНБО заборонила вантажоперевезення з окупованим Донбасом, але про гуманітарні вантажі та переміщення людей не йдеться

У Штабі блокади торгівлі підтримують рішення РНБО і очікують його підписання Порошенком

Екс-голова Держуправління Тарасюк наразі відмовляється давати свідчення у справі про заволодіння "Межигір'ям" - Луценко

МВС, Нацполіції, Нацгвардії та СБУ доручено посилити протидію диверсійним проявам і порушенням громадського порядку

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА