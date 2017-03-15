Усі автомобільні та залізничні шляхи на окупований Донбас будуть перекриті сьогодні до 13.00

Усі автомобільні та залізничні шляхи, що ведуть до лінії розмежування на Донбасі, будуть перекриті до 13.00 середи, 15 березня, у відповідності з рішенням Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), заявляє секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Хочу поінформувати вас, що на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України до години поточного дня будуть перекриті всі автомобільні та залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування силами Національної поліції, Національної гвардії", - сказав О. Турчинов журналістам після засідання РНБО в середу.

При цьому він наголосив, що правоохоронці не допустять жодних провокацій на підконтрольній Україні частині Донбасу. "У зоні проведення антитерористичної операції не буде допущено жодних провокацій, жодних проявів диверсійної або будь-якої активності, яка шкодить безпеці країни", - сказав О. Турчинов.