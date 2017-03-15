Екс-голова Держуправління Тарасюк наразі відмовляється давати свідчення у справі про заволодіння "Межигір'ям" - Луценко

Фігурант кримінального провадження за фактом заволодіння державним комплексом "Межигір'я" екс-глава Державного управління справами Ігор Тарасюк наразі відмовляється давати свідчення, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"На допитах він поки що використовує своє конституційне право не давати свідчення. Питання дуже просте: або він сам відповідатиме за те, що допустив розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. Ці розміри виникають дуже просто: вартість землі і будівель "Межигір'я" та вартість старого корпусу МОЗ у Маріїнському парку, на який була обміняна ця земля; або хтось його підштовхував до цього", - заявив Ю. Луценко в ефірі телеканалу ZIK у вівторок.

Генпрокурор зазначив, що у слідства є питання про роль тодішнього глави Адміністрації президента Віктора Балоги і колишнього президента України Віктора Ющенка.

Як повідомлялося, В. Тарасюку 2 березня було повідомлено про підозру у кримінальному провадженні за фактом заволодіння колишнім президентом України Віктором Януковичем державним комплексом відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір'я". Під час досудового розслідування за місцем його проживання проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено документи, 1 млн євро, золото та інші речі, які мають значення для слідства.

Печерський районний суд Києва 3 березня призначив заставу для екс-голови Державного управління справами Ігоря Тарасюка в сумі 6 млн 400 тис. грн

Наразі І. Тарасюку одягнули електронний браслет, він вже здав закордонного паспорта. Крім того, він має повідомляти прокуратуру про зміну місця проживання.

Рішення суду діятиме до 1 травня 2017 року.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко нагадав, що Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України В. Януковича, його сина Олександра, екс-глави Міненерговугілля Едуарда Ставицького та інших осіб за фактами створення та діяльності злочинної організації та заволодінні в її складі державним майном - комплексом відпочинку "Пуща-Водиця урочища "Межигір'я" загальною вартістю 540 млн грн.