Події

15:06 15.03.2017

Правоохоронці діяли стосовно учасників блокади професійно і нікому шкоди не завдали – Кабмін

Правоохоронці стосовно учасників блокади Донбасу діяли професійно і не завдали нікому шкоди, йдеться в заяві членів Кабінету Міністрів України, опублікованому на сайті уряду в середу.

"Ініціатори подій, які відбувалися в останні кілька тижнів, намагалися розколоти суспільство і поставити під загрозу відновлення економічного зростання, перші ознаки якого ми спостерігали останнім часом", - йдеться в заяві.

У ньому наголошується, що "нібито під патріотичними гаслами здійснювалася блокада, яка насправді вже завдала великої шкоди країні".

Урядовці заявляють, що в Україні розбудовується правова держава, і протидіяти беззаконню можна лише законними методами.

"У цій ситуації правоохоронні органи діяли у повній відповідності з рішенням РНБО від 16 лютого 2017 року та норм чинного законодавства, діяли професійно і не завдали нікому шкоди. Незважаючи на те, що існувала ймовірність застосування проти них зброї, правоохоронні органи виявили витримку і не допустили небезпечного розвитку конфліктної ситуації", - наголошується в заяві.

Уряд зазначає, що доклав чимало зусиль, щоб вийти з минулорічної кризи, і вважає неприпустимим її повторення.

"Україна, незважаючи на всі складнощі, має йти шляхом відновлення своєї незалежності. Енергонезалежність - один із наших пріоритетів, і ми робитимемо конкретні кроки для її досягнення", - заявили в Кабміні.

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