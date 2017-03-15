Події

15:20 15.03.2017

Вантажоперевезення через лінію розмежування на Донбасі з 13:00 не здійснюються - Держприкордонслужба

У Державній прикордонній службі України заявляють, що будь-які вантажні перевезення через лінію розмежування на Донбасі з 13:00 середи припинено.

"Із 13-ї години будь-які вантажні перевезення через лінію розмежування не здійснюються", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" речник прикордонвідомства Олег Слободян.

За його словами, це рішення не стосується мирних громадян, які перевозять у невеликих кількостях продукти харчування та особисті речі. "Хоча РНБО доручила Кабміну переглянути і цей порядок, тому можливі зміни", - додав О.Слободян.

За словами представника Держприкордонслужби, фірми та організації, що перевозять великі промислові вантажі або природні ресурси, більше не можуть переміщати їх через лінію розмежування.

"Ми діємо в єдиній системі сектора безпеки та оборони, і рішення, які приймає РНБО, ми виконуватимемо. Ми їх уже виконуємо", - наголосив О.Слободян.

Як повідомлялося, РНБО в середу прийняла рішення про тимчасове повне припинення вантажних перевезень із непідконтрольними територіями. Рішення не стосується гуманітарних вантажів і перетину лінії розмежування людьми.

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