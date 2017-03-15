Держаудитслужба зафіксувала завищення вартості ремонту автодоріг Києва на 11 млн грн

Державна аудиторська служба (Держаудитслужба) під час планової ревізії фінансово-господарської діяльності комунальної корпорації "Київавтодор" виявила завищення підрядниками вартості ремонту доріг столиці на суму близько 11 млн грн.

"Слід зауважити, що один із виконавців ремонтних робіт, а саме ТОВ "Тілльман Інжинірінг", перешкоджав фахівцям Держаудитслужби, через що неможливо було провести зустрічну звірку, щоб документально підтвердити вартість виконаних на замовлення КК "Київавтодор" робіт із капітального ремонту Південного мосту через р. Дніпро (Дарницький р-н Києва) на суму понад 46 млн грн", - йдеться в прес-релізі Держаудитслужби.

Згідно з ним, під час ревізії також було виявлено порушення законодавства у сфері закупівель за державні кошти.

Корпорація, зокрема, не скасувала торгів та уклала з підрядниками договори на загальну суму майже 418 млн грн попри невідповідність пропозицій учасників торгів вимогам документації конкурсних торгів.

"Про результати ревізії повідомлено Київській міській державній адміністрації. Матеріали контрольного заходу надіслано до Головного слідчого управління Національній поліції України", - йдеться в повідомленні.