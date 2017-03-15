Події

16:43 15.03.2017

Держаудитслужба зафіксувала завищення вартості ремонту автодоріг Києва на 11 млн грн

Державна аудиторська служба (Держаудитслужба) під час планової ревізії фінансово-господарської діяльності комунальної корпорації "Київавтодор" виявила завищення підрядниками вартості ремонту доріг столиці на суму близько 11 млн грн.

"Слід зауважити, що один із виконавців ремонтних робіт, а саме ТОВ "Тілльман Інжинірінг", перешкоджав фахівцям Держаудитслужби, через що неможливо було провести зустрічну звірку, щоб документально підтвердити вартість виконаних на замовлення КК "Київавтодор" робіт із капітального ремонту Південного мосту через р. Дніпро (Дарницький р-н Києва) на суму понад 46 млн грн", - йдеться в прес-релізі Держаудитслужби.

Згідно з ним, під час ревізії також було виявлено порушення законодавства у сфері закупівель за державні кошти.

Корпорація, зокрема, не скасувала торгів та уклала з підрядниками договори на загальну суму майже 418 млн грн попри невідповідність пропозицій учасників торгів вимогам документації конкурсних торгів.

"Про результати ревізії повідомлено Київській міській державній адміністрації. Матеріали контрольного заходу надіслано до Головного слідчого управління Національній поліції України", - йдеться в повідомленні.

ВАЖЛИВЕ

За 5 днів Одеська митниця виконала місячний план

Вантажоперевезення через лінію розмежування на Донбасі з 13:00 не здійснюються - Держприкордонслужба

Правоохоронці діяли стосовно учасників блокади професійно і нікому шкоди не завдали – Кабмін

"ЛЕО" з 20 березня має намір відключати бюджетні установи області через борги

ДТЕК повідомив про втрату контролю над підприємствами на НКТ

ОСТАННЄ

Аваков нагородив поліцейських, які несли службу на блокпостах біля Слов'янська та Краматорська 14 березня

Поліція, Нацгвардія і прикордонники забезпечать виконання рішення РНБО про припинення вантажоперевезень з окупованим Донбасом

Метпідприємства в квітні мають намір скоротити випуск сталі на 15%, прокату - на 16,7%, чавуну – на 21%

Родич Парасюка у свідченнях вказав, що блокувальники залізниці отримують "500 грн за два дні" - Аброськін

Жебрівський очікує роз'яснень щодо перетину КПВВ на Донбасі легковим автотранспортом

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Прайс
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА