НБУ пропонує РНБО заборонити "дочкам" держбанків РФ здійснення будь-яких фіноперацій на користь материнських банків

Національний банк України (НБУ) у виконання рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) пропонує їй запровадити стосовно українських "дочок" банків із державним капіталом Російської Федерації санкції у вигляді запобігання виведенню капіталу за межі України.

"Застосування таких санкцій означає заборону здійснення будь-яких фінансових операцій на користь материнських банків: це - надання міжбанківських кредитів, депозитів, субординованих боргів, купівля цінних паперів, розміщення коштів на коррахунках та інші подібні операції", - пояснив перший заступник глави НБУ Яків Смолій на брифінгу в середу.

"Це також заборона виплати дивідендів, відсотків, повернення міжбанківських кредитів, коштів із коррахунку та субординованого боргу. Також пропонуємо заборонити розподіл прибутку і розподіл капіталу", - додав він.

Заступник глави НБУ Катерина Рожкова уточнила, що санкції пропонуються не у зв'язку з указом президента РФ Володимира Путіна про приймання "паспортів" "ДНР"/"ЛНР" та облік їх російськими банками, але з метою збереження фінансової стабільності та повного виконання українськими банками з державним російським капіталом зобов'язань перед клієнтами.

Я.Смолій зазначив, що йдеться про п'ять банків - Промінвестбанк, ВТБ Банк, БМ Банк, Сбербанк, ВіЕс Банк.

Як зазначила К.Рожкова, пропоновані санкції не поширюватимуться на інші банки, в яких є російський капітал, зокрема на Альфа-Банк.

"Ми говоримо виключно про банки, які належать державі Росія. Альфа-Банк не належить до цієї групи", - пояснила вона.

Заступник глави також зазначила, що українські банки з державним російським капіталом працюють у рамках пруденційних норм, є докапіталізованими і до них немає претензій із погляду вимог нагляду.

"Вони працюють у звичайному режимі, обслуговуючи всіх своїх клієнтів. Запропоновані санкції не вплинуть на клієнтів - юридичних і фізичних осіб, які працюють на території України", - сказала К.Рожкова.

Вона додала, що зазначені санкції також не зупинять розрахунків між контрагентами-нерезидентами українських клієнтів.

Заступник глави НБУ також повідомила, що наразі Сбербанк не звертався до Нацбанку по підтримку і працює у звичайному режимі. Водночас вона зазначила, що у разі потреби фінустанова може використати для роботи з НБУ свопи та операції з державними паперами.

К.Рожкова також наголосила, що запропоновані санкції залишають можливість для докапіталізації українських банків із російським державним капіталом та їх продажу.