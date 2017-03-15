Українські "дочки" держбанків РФ мають 36 млрд грн зобов'язань перед фіз- та юрособами України за 150 млрд грн кредитного портфеля - НБУ

Українські "дочки" російських держбанків мають 36 млрд грн зобов'язань перед фізичними і юридичними особами України, повідомила заступник глави Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова.

"На сьогодні в усіх цих банках зосереджені 36 млрд грн зобов'язань перед фізичними і юридичними особами: 21 млрд грн перед фізичними і 15 млрд грн перед юридичними", - сказала вона під час прес-конференції в Києві в середу.

Водночас К.Рожкова зазначила, що всі ці зобов'язання забезпечені робочим кредитним портфелем на 150 млрд грн.