Порошенко: Ми готові зняти заборону на переміщення вантажів, якщо підприємства в ОРДЛО буде повернено українським власникам і настане перемир'я

Президент України Петро Порошенко заявляє, що українська сторона готова скасувати заборону на пересування вантажів через лінію розмежування на сході країни, якщо підприємства на окупованих територіях Донбасу буде повернено українським власникам і дотримуватиметься режим припинення вогню.

"Ми кажемо: поверніть підприємства українським власникам, незалежно від того, державна це форма власності чи ні. Адже і державну форму власності захопили. Забезпечте перший і другий пункт Мінських угод - припинення вогню і відведення важкої техніки та артилерії, і ми знімаємо обмежувальні заходи щодо переміщення вантажів через лінію зіткнення", - сказав він в інтерв'ю українським телеканалам в середу ввечері.

П.Порошенко нагадав, що захоплення українських підприємств відбулося буквально протягом кількох днів, і в середу було оголошено про примусову зміну власників підприємств.