Гонтарева очікує приходу технократа на посаду глави НБУ, про свій відхід попередить щонайменше за місяць

Глава Національного банку України Валерія Гонтарева підтвердила свій намір у недалекому майбутньому піти з посади керівника центробанку, вважаючи свою місію на цій посаді виконаною, очікує приходу на її місце технократа.

"На цій позиції має бути професіонал і технократ. Я абсолютно переконана, що ви побачите такого номінанта", - сказала глава НБУ на інвестиційній конференції "Драгон Капітал" у Києві в четвер.

Водночас В.Гонтарева ще раз зазначила, що попередить про свій відхід із посади глави НБУ щонайменше за місяць.