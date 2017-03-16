МОЗ України розробило зміни до Основ законодавства про охорону здоров'я

Міністерство охорони здоров'я України з метою реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я розробило низку змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я.

Згідно з проектом закону "Про внесення змін до статей 3, 8, 35 (1) Основ законодавства України про охорону здоров'я", оприлюдненим для громадського обговорення на сайті відомства, держава гарантує безоплатну медичну допомогу всіма суб'єктами надання первинної меддопомоги, з якими головний розпорядник бюджетних коштів відповідної бюджетної програми підписав договір про надання первинної меддопомоги населенню.

Як зазначено в документі, чинна редакція закону гарантує безоплатне надання первинної меддопомоги громадянам лише в разі отримання таких послуг у комунальних і державних закладах охорони здоров'я.

"Це виключає можливість залучення до надання послуг за бюджетні кошти закладів охорони здоров'я приватної форми власності, а також медичних працівників, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи-підприємці", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Крім того, МОЗ пропонує розширити коло суб'єктів, що надають первинну меддопомогу. Чинна редакція передбачає надання первинної меддопомоги центрами первинної медичної допомоги, а також лікарями загальної практики - сімейними лікарями, що провадять госпдіяльність з медичної практики як особи-підприємці, що перебувають у цивільно-правових відносинах із закладами охорони здоров'я.

"Замість цього проект змін передбачає, що суб'єктами надання первинної медичної допомоги є заклади охорони здоров'я та фізичні особи-підприємці, які одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку", - йдеться в документі.

МОЗ також пропонує на законодавчому рівні закріпити право пацієнта обирати лікаря первинної медичної допомоги.