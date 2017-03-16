Кабмін доручив Мінагропроду та МОЗ поліпшити рівень підготовки проектів рішень і виконання доручень

Кабінет Міністрів України доручив Міністерству аграрної політики та продовольства і Міністерству охорони здоров'я поліпшити рівень підготовки проектів рішень і виконання доручень уряду, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко.

"Просто були заходи на підвищення виконавчої дисципліни... Міністерству охорони здоров'я та Мінагропроду", - сказав міністр після засідання уряду в четвер.

Він уточнив, що не йдеться про винесення попередження цим відомствам.

Раніше на засіданні міністр заявив, що на виконання доручення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана було здійснено аналіз стану виконавчої дисципліни міністерств з питання підготовки та оформлення нормативно-правових актів.

"Цим рішенням пропонується звернути увагу низки міністерств на необхідність підвищення виконавчої дисципліни з точки зору виконання доручень і рішень Кабінету Міністрів, а також підготовки, оформлення відповідних нормативно-правових актів", - сказав О.Саєнко.

Прем'єр зазначив, що таким чином двом міністерствам буде зроблено попередження.

"Я вважаю, що це буде дуже правильно, коли кожен, хто причетний до цього: до порушень, неналежного виконання своїх посадових обов'язків, щоб ми таких людей приводили до службової відповідальності", - сказав він.

В.Гройсман додав, що таких працівників міністерств притягатимуть до відповідальності, аж до звільнення.