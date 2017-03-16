Кабмін схвалив пакет законопроектів стосовно гарантованого пакета медпослуг і системи співоплати за медпослуги

Кабінет Міністрів України схвалив пакет законопроектів стосовно гарантованого пакета медичних послуг, введення інституту єдиного національного страховика та впровадження системи співоплати за медпослуги, які не покриваються єдиним гарантованим пакетом.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні в Києві в четвер.

Представляючи пакет законопроектів, заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк зазначив, що його центральним елементом є законопроект про державні фінансові гарантії стосовно надання медпослуг і забезпечення лікарськими засобами, "який описує, яким чином і коли ми зробимо так, щоб гроші, які ми платимо як платники податків, йтимуть за кожним із нас".

"Ми назавжди забудемо про таку річ, як готівка у стосунках з лікарем, і дозволимо нашим клінікам бути ефективними. Сьогодні всі громадяни платять за охорону здоров'я не лише в кишеню лікареві, але й зі своїх податків. Якщо ми візьмемо середню українську сім'ю, то вона щорічно платить зі своїх податків на охорону здоров'я приблизно 4,5 тис. грн – це і ПДВ, і акцизи. Мені здається, що це чимало. При цьому 640 тис. сімей за рік незважаючи на те, що платять податки, потрапляють у фінансову катастрофу в разі хвороби своїх рідних. Наша система дозволить зробити медичну допомогу cashless", - зазначив він.

П. Ковтонюк повідомив, що пакет законопроектів передбачає, зокрема, чіткий перелік державного гарантованого пакета медпослуг і лікарських засобів, єдиний для всієї країни тариф на медпослуги, стандартизацію медпослуг через упровадження міжнародних медичних протоколів.

"Ми маємо встановити, що в нашій країні медициною вважають тільки те, що вважають медициною за кордоном. Це міф, що це дуже здорожить медицину. Насправді це дозволить здешевити її, тому що ми перестанемо робити багато зайвого, робитимемо тільки те, що має доведену ефективність", - сказав він.

"Головне, що вводиться законопроектом, це поняття "покриття": замість міфічної безкоштовності ми чітко знатимемо, що якийсь обсяг послуг покривається державою кожному з нас", - наголосив заступник міністра.

За його словами, держава, зокрема, повністю покриватиме невідкладну меддопомогу, первинну меддопомогу та паліативну допомогу в останні дні життя.

Оплату за надання медпослуг буде розділено між державою та громадянином.

"Якщо ми маємо планову діагностичну послугу або планову госпіталізацію в стаціонар, то кожен знатиме, що є єдиний для всіх тариф співоплати та єдиний тариф, який покриває за ці послуги держава", - сказав П. Ковтонюк.

При цьому МОЗ, додав він, пропонує, щоб обсяг послуг і тарифи затверджувалися Кабміном щорічно до 15 вересня.

Для зниження рівня співоплати з боку громадян пропонується застосовувати різні механізми, зокрема добровільне медстрахування, а для окремих категорій громадян, які не можуть здійснити співоплату, буде можлива адресна соціальна допомога, але з чітко визначених джерел.

У гарантований пакет, зокрема, не буде включено естетичну медицину й стоматологію, окрім ургентної та дитячої.

Як сказав П. Ковтонюк, реалізація запропонованої системи фінансування охорони здоров'я буде можлива завдяки створенню нової інституції єдиного національного страховика - Національної служби здоров'я України.

"Ця служба реалізовуватиме механізм, за допомогою якого кошти йтимуть за пацієнтом. Вона оплачуватиме медустановам будь-якої форми власності послуги з гарантованого пакета. Таким чином, куди б громадянин не пішов, кошти автоматично підуть за ним через договори", - пояснив він.

Стосовно термінів здійснення реформи заступник міністра нагадав, що 2017 року її впроваджуватимуть на первинному рівні меддопомоги. 2018 року всі медустанови мають перейти на договірні стосунки та впровадити нові фінансові механізми.

"Найголовніше, щоб людина, потрапляючи до лікарні, не думала про гроші, щоб вона знала: послуги, які їй буде надано, були сплачені", - зазначив він.

Водночас прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував обговорити схвалений урядом пакет законопроектів з Національною радою реформ, а потім винести його до парламенту.

"Я розумію, що буде опір, але так, як є, бути не може. Охорона здоров'я має бути своєчасною, якісною й ефективною. Я сподіваюся, що в парламенті в нас буде необхідна кількість депутатів, які підтримають зміни, і ці зміни принесуть користь", - наголосив прем'єр.