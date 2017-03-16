НАБУ проводить обшуки в Запорізькій області в рамках розслідування справи про зловживання в управлінні Держгеокадастру й ОДА

Озброєні співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) проводять обшуки в Запорізькій обласній державній адміністрації (ОДА).

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" співробітники Запорізької ОДА, на третій поверх облдержадміністрації, де є кабінети заступників голови обласної державної адміністрації, піднялася група людей у камуфляжі з написами НАБУ, у балаклавах і з автоматами в руках.

У прес-службі Запорізької ОДА агентству "Інтерфакс-Україна" підтвердили, що в приміщенні ОДА дійсно перебувають співробітники НАБУ, які заявили, що проводять слідчі дії.

Наразі співробітники НАБУ перебувають в одному з кабінетів заступника голови Запорізької ОДА, ще кілька озброєних людей у балаклавах чергують на третьому поверсі адміністративної будівлі.

За інформацією прес-служби НАБУ, у четвер детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять п'ять обшуків у Запорізькій області.

"Слідчі дії проводять у рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом використання службовими особами Головного управління Держгеокадастру в Запорізькій області та Запорізькій ОДА службового становища з метою отримання неправомірної вигоди для кількох юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки для державних інтересів і інтересів державних підприємств на суму приблизно 115 млн грн", - йдеться в повідомленні на сторінці НАБУ у Facebook.

Обшуки тривають.