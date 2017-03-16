Поліція має намір просити Луценка внести до ВР подання про притягнення до відповідальності нардепа Парасюка

Поліція звернеться до генерального прокурора України Юрія Луценка з проханням внести подання до парламенту про зняття недоторканності та притягнення до відповідальності народного депутата (позафракційного) Володимира Парасюка за неправомірні дії стосовно співробітників поліції.

"Такі факти є неприпустимими. Ми звертатимемося до генерального прокурора України щодо зняття недоторканності та притягнення до відповідальності народного депутата Володимира Парасюка. Ми не дозволимо принижувати поліцейських, а також погрожувати їм та їхнім рідним. На кожен такий випадок буде адекватна і законна реакція поліції", - повідомив начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін на нараді з керівним складом Краматорського відділу поліції, інформує відділ комунікації поліції Донецької області.

В. Аброськін назвав неприпустимою стосовно співробітників поліції поведінку В. Парасюка, який висловлював образи на їхню адресу, принижував і погрожував фізичною розправою їм та їх сім'ям.

"У разі нападу, загрози співробітникам поліції, які виконують свій службовий обов'язок, відповідно до закону України "Про Національну поліції" правоохоронці мають право вживати необхідних заходів із використанням спецзасобів і зброї", - нагадують у поліції.

У повідомленні зазначено, що зараз поліція спільно з СБУ і Нацгвардією продовжує відпрацювання в Бахмуті, Торецьку, Гнутовому, Павлополі та Чермалику. Глава поліції Донецької області відзначив необхідність дотримання особовим складом дисципліни, заходів особистої безпеки та ввічливого ставлення до громадян, а також визначив завдання провести додаткові заняття та інструктажі.

Як повідомлялося, увечері 14 березня через блокпост на в'їзді до м. Слов'янська йшла колона з 13 автомобілів, в яких перебували понад 35 осіб, а також позафракційний народний депутат В. Парасюк. Учасники відмовилися проходити стандартну перевірку і спровокували конфлікт.

"У результаті словесної перепалки стався конфлікт, під час якого громадяни виявляли зневагу до закону, перешкоджали поліцейським виконувати службові обов'язки із гарантування громадської безпеки. Присутній на місці народний депутат почав завдавати ударів співробітникам поліції, намагався вирвати зброю у поліцейських. Поліція вжила заходів із відновлення правопорядку і стабілізації ситуації", - поінформували в поліції.

Пізніше колону автомобілів затримали поблизу Краматорська попереджувальними пострілами в повітря. Серед громадян також був В. Парасюк, який "мав у цей час перебувати в лікарні".

Генеральний прокурор України Юрій Луценко не виключив оголошення про підозру народному депутату В. Парасюку у зв'язку з його протиправними діями стосовно журналіста Андрія Дзіндзя та бійців Національної гвардії.

У четвер він повідомив, що Генеральна прокуратура України наразі не отримувала від МВС матеріали про кримінальні правопорушення, пов'язані з блокадою торгівлі на Донбасі, в яких може вбачатися провина низки народних депутатів України.

Що стосується розслідування конфлікту В. Парасюка зі співробітниками поліції і журналістом Андрієм Дзіндзем, то, нагадав генпрокурор, ці дві справи перебувають у провадженні МВС.

"Вчора я дав команду заслухати ці справи, і якщо там є підстави говорити про вину особисто Парасюка, ці справи будуть передані до Головного слідчого управління (ГСУ) Генеральної прокуратури", - сказав Ю. Луценко, відповідаючи на запитання про те, чи допитано депутата В. Парасюка і чи готують йому підозру.

Він пояснив, що підозри в порушенні закону народним депутатом є компетенцією Генеральної прокуратури, а не МВС.

"Зараз ці справи в поліції, але відучора триває спільна робота наших слідчих, процесуальних керівників і слідчих МВС, і якщо там є факти, наголошую: не заяви, не чутки, а незаперечні факти незаконних дій Парасюка, то справу буде передано до ГСУ з подальшим можливим звинуваченням народному депутату", - додав Ю. Луценко.