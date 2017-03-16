Унаслідок вибуху на "Запоріжкоксі" загинули 4 працівників підрядної організації

Унаслідок вибуху на території ПАТ "Запоріжкокс" (Запоріжжя) у четвер загинули четверо співробітників організації-підрядника, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі поліції Запорізької області.

"На заводі стався вибух ємності з газом без горіння. Загинули четверо співробітників підрядної організації, які проводили зварювально-ремонтні роботи у цій ємності. Троє загинули на місці, ще один помер у кареті "швидкої допомоги", - розповіли в прес-службі в четвер.

Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців близько 15:15. Наразі проводиться огляд місця події, поінформували в поліції.

"Радіо Свобода" з посиланням на керівника прес-центру Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області Юлія Баришева повідомляє про трьох загиблих на місці події.

"Вибух на виробництві. Це не компетенція головного управління ДСНС. Там стався вибух без подальшого горіння. Є загиблі. Кількість не можемо назвати - три точно", - заявила Ю. Баришева.

У виданні з посиланням на поліцію повідомили також про одного постраждалого, який помер у кареті "швидкої допомоги".

Зараз на місці події працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

У свою чергу прес-центр "Запоріжкоксу" поширив офіційну інформацію про подію, у відповідності з якою 16 березня 2017 року близько 15:00 на ПАТ "Запоріжкокс" стався груповий нещасний випадок.

"На даху збірника кінцевого охолодження коксового газу виконувалися вогневі роботи із застосування газового пальника і електрозварювального апарату. Роботи виконували четверо працівників підрядної організації "ПромІнтегра". При проведенні робіт вибухнув газ, що накопичився всередині ємності, який виходив назовні через розвантажувальний клапан у безпосередній близькості від виконання робіт. Три людини загинули на місці, четвертого у важкому стані доправили до реанімації, де він помер від отриманих ран", - констатує прес-центр "Запоріжкоксу".

При цьому наголошується, що наразі на ПАТ "Запоріжкокс" створено спеціальну комісію для розслідування обставин трагедії.

За попередньою версією, нещасний випадок стався внаслідок грубого порушення вимог правил охорони праці. Підприємство висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих.

ПАТ "Запоріжкокс" виробляє близько 10% виробленого в Україні коксу, маючи повний технологічний цикл переробки коксохімічних продуктів. Компанія також випускає коксовий газ і пековий кокс.

За даними підприємства на кінець 2014 року, у власності Metinvest B. V. 51% акцій заводу, ПАТ "Запоріжсталь" – 41,8083%.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції зі сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних і металургійних підприємств, розташованих в Україні, Європі та США і має мережу продажу з охопленням усіх головних світових ринків.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), що спільно керують компанією.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".