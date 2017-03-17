Бойовики за минулу добу 77 разів обстріляли сили АТО, загинуло двоє українських військових

Бойовики за минулу добу 77 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю вранці.

"За добу загинуло двоє та поранено вісім українських захисників", - йдеться в повідомленні.

На маріупольському напрямку опорні пункти неподалік Новотроїцького ворог обстрілював з гранатометів, БМП і мінометів калібру 120 мм, а поблизу Водяного - зі 122-міліметрових артустановок і мінометів калібру 120 мм. Позиції біля Красногорівки та Мар’їнки - з мінометів, Гнутового - із СПГ і кулеметів, Широкиного - зі стрілецької зброї та БМП.

На донецькому напрямку під вогонь артилерії калібру 122 мм і мінометів потрапили позиції поблизу Троїцького. Захисників Авдіївки та шахти "Бутовка" противник обстрілював з мінометів і артустановок калібру 122 мм, а потім до обстрілу приєднався танк. По укріпленнях поряд із Кам'янкою ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм, а Зайцеве та Невельське обстрілював із СПГ і мінометів калібру 82 мм, у районі Луганського - з БМП, а поблизу Пісків - з мінометів калібру 82 мм.

На луганському напрямку під вогнем мінометів калібру 120 мм опинилися позиції в районі Кримського. У районі Лобачевого стріляли з мінометів калібру 82 мм, Новозванівки – із СПГ і стрілецької зброї, а Новоолександрівки – з мінометів і великокаліберних кулеметів.