IFC може інвестувати до $20 млн у новий фонд Horizon Capital для України

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з групи Світового банку може вкласти до $20 млн у фонд прямих інвестицій Emerging Europe Growth Fund III, L.P. (EEGF III, Делавер, США), запущений Horizon Capital Advisors, LLC для інвестицій переважно в Україну.

Як ідеться в повідомленні IFC, рада директорів планує розглянути цей проект на засіданні 28 квітня.

Згідно з документом, інвестиції IFC не перевищуватимуть 20% загального розміру фонду.

Передбачають, що основним об'єктом інвестицій EEGF III стануть малі та середні підприємства, що розвиваються.

В інформації також зазначено, що співінвестором фонду може виступити Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

IFC нагадує, що є інвестором фонду EEGF II, а участь у новому фонді допоможе Horizon закінчити окремі розпочаті інвестиції.

Як повідомлялося, у червні 2016 року Американська урядова організація з фінансування розвитку OPIC (Overseas Private Investment Corporation) повідомила про надання до $37,5 млн фонду EEGF III, запущеному Horizon Capital, строком до 10 років.

Фонд із заявленим обсягом $150 млн орієнтуватиметься на середні за розмірами швидкорослі, експортно орієнтовані компанії в Україні та Молдові з потенціалом виходу в локальні або регіональні ринкові лідери. Передбачається, що фонд здійснюватиме інвестиції шляхом купівлі міноритарної частки в таких компаніях. Водночас за потреби можливе також надання стартового капіталу, повний викуп компаній або участь у приватизації.

Horizon Capital створено 2006 року, її офіси є в Києві та Чикаго. Управляє фондами прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund (WNISEF, створено 1994 року з капіталом $150 млн), Emerging Europe Growth Fund, L.P. (EEGF, створено 2006 року з капіталом $132 млн) і EEGF II (створено 2008 року з капіталом $370 млн). Кошти зазначених фондів компанія інвестує в проекти в Україні, Молдові та Білорусі.

Засновниками Horizon Capital є Джеффрі Нілом, Марк Івашко, Наталія Яресько, головний виконавчий директор компанії Олена Кошарна.