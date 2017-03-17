Події

11:21 17.03.2017

Від початку АТО держнагороди отримали майже 13 тис. військовослужбовців

Статус учасника бойових дій уже отримали 196 тис. 348 українських військовослужбовців - учасників АТО, державними нагородами нагороджено 12,8 тис. військовослужбовців, повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

"Загалом від початку АТО державними нагородами України нагороджено 12 тис. 878 військовослужбовців і співробітників ЗСУ, відзнаками Міноборони - 37 тис. 948 осіб. Статус учасника бойових дій отримали 196 тис. 348 учасників АТО", - повідомив Д. Гуцуляк на брифінгу в Києві в п'ятницю.

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