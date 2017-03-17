Більше ніж 500 співробітників поліції Донецької області підписали листа про зняття недоторканності з Парасюка

Більше ніж 500 співробітників поліції Донецької області підписали листа-звернення про зняття недоторканності з народного депутата Володимира Парасюка, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

"Особовий склад поліції звертається до президента України, голови Верховної Ради України та генерального прокурора з проханням позбавити народного депутата Володимира Парасюка недоторканності. За свої вчинки треба відповідати", - йдеться в повідомленні.

В.Аброськін заявив, що співробітники поліції вимушені терпіти напади і погрози за своє добросовісне виконання службових обов'язків. "Такі речі не можна залишати без реакції", - наголосив начальник обласного главку.

Як повідомлялося, за даними поліції, близько 19:00 14 березня через блокпост на в'їзд до м. Слов’янська прямувала колона з 13 автомобілів, в яких було понад 35 людей, які відмовилися проходити стандартну перевірку та спровокували конфлікт.

"У результаті словесної перепалки виник конфлікт, під час якого громадяни проявляли зневагу до закону, перешкоджали поліцейським виконувати свої службові обов'язки із гарантування громадської безпеки. Присутній на місці народний депутат почав завдавати ударів працівникам поліції, намагався вирвати зброю у поліцейських. Поліція вжила заходів для відновлення правопорядку та стабілізації ситуації", - поінформували в поліції.

За словами Ю.Голубана, "нардеп Парасюк (Володимир Парасюк - ІФ) і з погрозами, матом почав ображати співробітників поліції і намагатися своїми діями спровокувати бійку. Коли йому одному це не вдалося, він дав команду своїм людям, які прибули разом із ним у колоні. По суті, громадянин В.Парасюк очолив напад на працівників поліції.

За його даними, під час конфлікту постраждали семеро співробітників поліції: п'ять - бійці роти спецпризначення та двоє - працівники Слов'янського відділу поліції. "Співробітник спецпідрозділу був збитий машиною народного депутата, нині його доправлено до лікарні. Ще двоє поліцейських дістало тілесні ушкодження, два співробітники були забризкані сльозогінним газом, отримали серйозні опіки обличчя", - повідомив Ю.Голубан.