СБУ перевіряє інформацію про те, що Савченко підбурювала військових ЗСУ до протесту - Грицак

Служба безпеки України перевіряє інформацію про підбурювання позафракційним народним депутатом України Надією Савченко військовослужбовців Збройних сил України до акцій непокори, заявив глава СБУ Василь Грицак.

"Ми перевіряємо інформацію про її наміри підбурювати військовослужбовців ЗСУ до акції непокори та протестів", - заявив В. Грицак журналістам у Києві в п’ятницю.

При цьому він нагадав, що СБУ вже запрошувала Н. Савченко на розмову щодо її поїздки до зони проведення АТО на непідконтрольну Україні територію.

"Провели її допит у рамках кримінального провадження... На більшість запитань, які ставив слідчий, вона відмовилася відповідати, посилаючись на ст. 63 Конституції, але водночас підтвердила факти, оприлюднені в ЗМІ, про участь у стрільбах разом із учасниками незаконних збройних формувань", - зазначив глава СБУ.

Як повідомлялося, 24 лютого 2017 року Н. Савченко та керівник центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан прибули до Донецька, а потім до виправної колонії в Макіївці, де тримають українських полонених.

Водночас у СБУ повідомили про намір провести розмову з Н. Савченко щодо відвідування нею українських військовополонених у Донецьку, а також перевірити інформацію депутата Верховної Ради Тетяни Ричкової про те, що Н. Савченко "підбурювала українських військовослужбовців до повалення влади".

"Спеціально за народними депутатами ми не стежимо, але, отримавши інформацію від народного депутата Т. Ричкової, ми обов'язково перевіримо ці дані, навіть не чекаючи офіційного звернення пані Ричкової", - сказав керівник апарату глави СБУ Олександр Ткачук.

10 березня Н. Савченко надала свідчення СБУ щодо своєї поїздки до Донецька на непідконтрольну Києву територію.