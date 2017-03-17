Події

14:24 17.03.2017

Екс-керівника "Укрспецекспорту" Бондарчука заарештовано в Лондоні в рамках екстрадиційного процесу

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про арешт у Лондоні (Велика Британія) екс-керівника "Укрспецекспорту" Сергія Бондарчука, якого звинувачують у привласненні та розтраті майна в особливо великих розмірах.

"У результаті злагодженої взаємодії Генпрокуратури з британськими колегами 15 березня в рамках екстрадиційного процесу в Лондоні було взято під арешт ще одного "героя" України - екс-керівника "Укрспецекспорту" Сергія Бондарчука", - написав Ю. Луценко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п'ятницю.

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