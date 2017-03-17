Події

14:43 17.03.2017

Обладміністрація запропонувала Львову нову ділянку під будівництво заводу з переробки відходів

Львівська обласна державна адміністрація запропонувала м. Львову нову ділянку під будівництво заводу з переробки побутових відходів.

Як повідомляє в п'ятницю прес-служба Львівської ОДА, йдеться про ділянку площею 100 га біля села Добряни Миколаївського району за 28 км від Львова.

Це землі промислового призначення, непридатні для сільськогосподарського використання.

Як повідомлялося, наприкінці січня поточного року Львівська ОДА пропонувала Львову ділянку площею 12,8 га в Яворівському районі під будівництво комплексу з переробки відходів, але Львів відхилив цю пропозицію.

29 травня 2016 року на львівському міському полігоні ТПВ сталася пожежа. А 30 травня під час ліквідації пожежі зійшов сміттєвий зсув, унаслідок якого загинули три пожежники та еколог.

З огляду на пожежу та зсув полігон закрили, і Львів змушений вивозити свої відходи на полігони інших міст та областей.

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