Донецька фільтрувальна станція відновила роботу та подає воду до Авдіївки

Донецька фільтрувальна станція (ДФС) відновила роботу й розпочала подання води до Авдіївки, повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

"О 13:50 Донецька фільтрувальна станція почала подачу води в місто", - написав Г. Зубко на своїй сторінці в мікроблозі Twitter у п'ятницю.

Як повідомлялося, 14 березня 2017 року внаслідок бойових дій стався обрив повітряної високовольтної лінії електропередач 110 кВ, через що було припинено електропостачання Авдіївки, а також Авдіївського коксохімічного заводу та ДФС.

У четвер, 16 березня, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив про відновлення лінії електропередач біля Авдіївки, пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів. Він сказав, що станцію планують підключити до електропостачання вже 17 березня.

У п’ятницю, 17 березня, Спільний центр з контролю та координації на лінії розмежування на Донбасі отримав гарантії безпеки від обох сторін, тому в п'ятницю в Авдіївці має бути проведено роботи щодо запуску ДФС.