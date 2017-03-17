Французька "Ежис" розробить проект рекультивації Грибовицького полігону

Львівська міськрада і французька компанія "Ежис" (Egis) підписали меморандум, згідно з яким компанія розробить для Львова проект рекультивації Грибовицького полігону, а також проект нового комплексу для переробки відходів.

Як зазначив під час підписання документа в п'ятницю міський голова Львова Андрій Садовий, компанія "Ежис" розробила проект рекультивації полігону ТПВ у Марселі (Франція), який вважався одним з найбільших в Європі. Фінансування робіт буде здійснено за рахунок гранту французького уряду на суму 650 тисяч євро.

"Меморандум з "Ежис" підписано на 9 місяців, але я переконаний, що перші результати ми побачимо вже в травні. Це дуже велика комплексна робота, яку потрібно провести. Ми передаємо всі свої напрацювання в цьому питанні французьким колегам", – сказав мер Львова.

На його думку, роботи з рекультивації розпочнуться ще у 2017 році.

Також А. Садовий заявив, що на сьогодні у Львові склалася критична ситуація з вивезенням відходів.

"Ситуація з вивезенням відходів критична, нам заблокували всі полігони, куди ми вивозили відходи... вивозити сміття нікуди. Я поінформував про це голову Львівської ОДА і поінформую главу уряду... Всі знають про цю ситуацію – і президент володіє інформацією, і уряд, всі володіють. Але знати і простягнути руку допомоги – це, виявляється, дуже довга дистанція", – сказав А. Садовий.

Egis - міжнародна група, яка пропонує послуги інжинірингу, проектного структурування та експлуатації. У сфері інжинірингу та консалтингу діяльність компанії концентрується на секторах транспорту, міського розвитку, цивільного будівництва, промисловості, водопостачання і водовідведення, захисту навколишнього середовища та енергетики.

Зі штатом чисельністю 13 тис. співробітників, серед яких 8,300 - інженери, обіг групи за 2015 рік становив 936млн євро.

75% капіталу групи Egis належить французькому банку "Caisse des Dépôts", а решта 25% - компанії Iosis Partenaires, "партнерами" якої є її керівники і персонал.

Як повідомлялося, 17 березня Львівська ОДА запропонувала Львівській міськраді нову ділянку для будівництва комплексу з переробки відходів площею 100 га за 28 км від обласного центру. Наприкінці січня поточного року Львівська ОДА пропонувала Львову ділянку площею 12,8 га в Яворівському районі під будівництво комплексу із переробки відходів, але Львів відхилив цю пропозицію.

29 травня 2016 року на львівському міському полігоні ТПВ сталася пожежа, а 30 травня під час ліквідації пожежі – сміттєвий зсув, у результаті якого загинули 3 пожежники та еколог ЛКП "Збиранка". Унаслідок пожежі і зсуву полігон закрили і Львів змушений вивозити свої відходи на полігони інших міст і областей.