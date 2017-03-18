"Нафтогаз" звільнив президента "Укртрансгазу" І.Прокопіва

Київ. 17 березня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – НАК "Нафтогаз України" звільнив з посади президента ПАТ "Укртрансгаз" Ігоря І.Прокопіва.

"Правління НАК "Нафтогаз України" за погодженням з наглядовою радою проголосувало за відставку президента ПАТ "Укртрансгаз" Ігоря І.Прокопіва", - йдеться в повідомленні держхолдингу в п'ятницю ввечері.

За його даними, "Нафтогаз" оголосив пошук кандидатів і планує найближчим часом провести конкурс на заміщення посади президента "Укртрансгазу".

Обов'язки президента компанії тимчасово виконує перший віце-президент Мирослав Химко.

І. Прокопів обіймав посаду президента "Укртрансгазу" з серпня 2014 року.

Як повідомлялося, в середині лютого 2017 року правління "Нафтогазу України" відсторонило І.Прокопіва від обов'язків президента "Укртрансгазу", а наглядова рада держхолдингу затвердила це рішення.

За даними НАК, незалежний аудитор Deloitte&Touche виявив низку порушень під час офіційної перевірки фінансових документів "Укртрансгазу". Пізніше з цих питань були проведені розслідування, як зовнішнім аудитором, так і новоствореним органом внутрішнього аудиту "Нафтогазу України".

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", що експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.