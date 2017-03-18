У Києві облили фарбою пам'ятник Олені Телізі

Невідомі облили червоною фарбою пам'ятник учасниці українського визвольного руху, поетесі Олені Телізі, який відкрили в Бабиному Яру наприкінці лютого.

Відповідні знімки з'явилися в соцмережі. На фото видно, що червоною фарбою облили сам пам'ятник, а також постамент і територію поруч.

Пам'ятник Олені Телізі було відкрито 25 лютого поточного року. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що пам'ятник встановлено за рахунок столичної громади, його вартість приблизно 8 млн грн.