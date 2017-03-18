Патруль СММ ОБСЄ потрапив під обстріл неподалік Ясинуватої

Патруль спостерігачів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ у складі 5 осіб під час моніторингу ситуації на ділянці між Авдіївкою та Ясинуватою (Донецька обл.) потрапив під обстріл зі стрілецької зброї, постраждалих немає.

Як зазначено у звіті СММ ОБСЄ, 17 березня п'ятеро членів патруля СММ здійснювали моніторинг дотримання режиму припинення вогню на території між підконтрольною українському уряду Авдіївкою та підконтрольною "ДНР" Ясинуватою для забезпечення можливості проведення розмінування на території Донецької фільтрувальної станції та поблизу неї, відновлення водопостачання з обох сторін лінії зіткнення.

На місці також були присутні троє офіцерів СЦКК (двоє українських і один російський), чотири представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій і четверо членів бригади "ДНР" з розмінування.

Близько полудня спостерігачі почули, як над їх головами просвистіла куля і в ту ж мить пролунав постріл зі стрілецької зброї за 100-200 м на південь від них. Всі присутні негайно сховалися за автомобілями місії. "Спостерігачі визначили, що постріл було здійснено у напрямку з півдня на північний схід. Поки вони сідали в автомобілі, то почули ще один постріл зі стрілецької зброї за 100-200 м на південь", - уточнюється у звіті.

Незабаром всі присутнізалишили цей район. Ніхто зі спостерігачів не постраждав, автомобілі місії також не пошкоджені. Українські та російські офіцери з СЦКК повідомили, що серед їхніх працівників також ніхто не постраждав.

У СММ ОБСЄ констатують, що це вже третій випадок у цьому районі за останні чотири тижні, коли поруч з патрулями місії або об'єктами її власності застосовується стрілецька зброя.