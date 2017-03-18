Події

16:09 18.03.2017

Туреччина, як і раніше, не визнає анексію Криму Росією і продовжить обстоювати права кримських татар на півострові

Міністерство закордонних справ Туреччини через три роки після незаконної анексії Криму Російською Федерацією, як і раніше, не визнає результати "референдуму" і підтверджує підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

"З моменту анексії української Автономної Республіки Крим Російською Федерацією за допомогою незаконного референдуму, що відбувся 16 березня 2014 року, минуло вже три роки. Ми повторюємо, що ми не визнаємо де-факто ситуацію, викликану цим актом, який є явним порушенням міжнародного права", - йдеться в прес-релізі, розміщеному на сайті МЗС Туреччини в суботу.

У Туреччині підтверджують свою підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

"Туреччина продовжуватиме уважно стежити за ситуацією в Криму і обстоювати права та інтереси кримських татар", - запевнили в міністерстві.

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