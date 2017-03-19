Рада директорів МВФ перенесла на короткий термін питання виділення Україні 4-го траншу

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) перенесла на короткий термін запланований на понеділок розгляд питання про завершення третього перегляду Програми розширеного фінансування України, повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

"Перенесення термінів проведення засідання викликане виключно потребою в уточненні розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду, та захоплення українських підприємств на непідконтрольних Уряду територіях Донецької та Луганської областей, а також у зв’язку з визнанням російською стороною "документів", виданих на цих територіях", - йдеться в повідомленні.

"Уточнення цих розрахунків важливе для обох сторін задля максимальної ефективності програми. Відповідні консультації вже розпочато. Плануємо їх завершити у найкоротші терміни", - зазначив міністр фінансів Олександр Данилюк.

У свою чергу, Національний банк України у відповідь на запити ЗМІ повідомляє, що Україна перебуває у програмі співробітництва з МВФ. "Останні події в країні потребують додаткового вивчення їх потенційного впливу на економіку та врахування його в макроекономічних прогнозах програми співпраці з Фондом", - повідомляється на сторінці Нацбанку в соцмережі Facebook.

Національний банк, у свою чергу, також планує оновити макроекономічні прогнози з урахуванням ефекту торгової блокади окремих районів Донецької та Луганської областей. З цією метою в понеділок, 19 березня 2017 року, відбудеться позачергове засідання комітету НБУ з монетарної політики.

"Оновлені макропрогнози будуть надані МВФ. Діалог і технічні консультації з МВФ тривають", - заявили у Нацбанку.

Як повідомлялося, питання третього перегляду програми розширеного фінансування EFF для України зникло з порядку денного ради директорів Міжнародного валютного фонду на 20 березня. Яка-небудь інформація про причини таких змін на сайті Фонду відсутня. Порядок денний розписаний до 24 березня і питання України там немає.

Як повідомлялося, указом президент України Петра Порошенка від 16 березня вводиться в дію рішення РНБО від 15 березня про тимчасове припинення переміщення вантажів через лінію розмежування в Донецькій і Луганській областях. Рішення не стосується гуманітарних вантажів і перетину лінії розмежування людьми.

МВФ 4 березня повідомив про досягнення угоди з владою України щодо меморандуму про економічну і фінансову політику. Це відкриває шлях для завершення третього перегляду програми розширеного фінансування EFF, за підсумками якого Україні може бути надано четвертий транш фінансування, об'ємом SDR734,05 млн (близько $1 млрд).

Відкрита МВФ у березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом SDR12,348 млрд (близько $17,25 млрд) з першим траншем в $5 млрд спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення у 2015 році ще трьох траншів по SDR1,18 млрд (близько $1,65 млрд) і зменшення квартальних траншів у 2016-2018 роках до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд).

Україна змогла отримати з невеликою затримкою другий транш за цією програмою на $1,7 млрд на початку серпня 2015 року, після чого виникла тривала пауза в зв'язку з невиконанням низки умов, політичною кризою та зміною уряду.

Після приходу нового Кабміну на чолі з Володимиром Гройсманом у квітні 2016 року переговори про продовження фінансування було відновлено, проте МВФ вирішив виділити третій транш у розмірі $1 млрд тільки в середині вересня.

16 березня міністр фінансів України Олександр Данилюк повідомив, що черговий кредитний транш МВФ в рамках програми EFF може надійти в Україну наступного тижня. "Засідання (Ради директорів МВФ - ІФ) відбудеться наступного понеділка і наступного тижня ми очікуємо транш, що дуже позитивно", - сказав він, виступаючи на щорічній конференції інвесткомпанії "Драгон Капітал" у Києві минулого четверга.