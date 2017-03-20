Події

09:26 20.03.2017

МВФ переніс термін розгляду виділення Україні траншу для перегляду макропоказників

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що рада директорів Міжнародного валютного фонду перенесла термін розгляду виділення Україні траншу кредиту для перегляду макропоказників країни.

"Знову-таки для того, щоб оцінити і подивитися на те, які макроекономічні показники будуть в 2017 році. Я підкреслюю те, що це ще один виклик для мене, як прем'єр-міністра, щоб із ним впоратися", - сказав прем'єр в ефірі телеканалу "Україна" в неділю, відповідаючи на запитання про перенесення МВФ терміну розгляду виділення Україні траншу кредиту.

Він зазначив, що якщо Україна втратить позиції щодо гірничо-металургійного комплексу, то це ослабить економіку країни і необхідно буде переглянути прогнози макроекономічного розвитку на 2017 рік.

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